Germania: Covid, crollo indice Ifo fiducia esportatori, da +7 a -2,1 a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la seconda ondata di coronavirus, si diffonde il pessimismo tra le imprese esportatrici della Germania. A novembre, il relativo indice elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) è precipitato da +7 a -2,1 punti. “La seconda ondata del coronavirus sta gravando sulle aziende esportatrici”, ha commentato il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'economista ha aggiunto: “L'ottimismo degli ultimi mesi è svanito”. In particolare, il settore automobilistico, le cui difficoltà sono state aggravate dalla crisi, dovrebbe fronteggiare “una significativa battuta d'arresto” delle esportazioni. Allo stesso modo, le vendite all'estero dovrebbero diminuire anche per il settore alimentare. Diversamente, l'ingegneria meccanica dovrebbe sperimentare “uno sviluppo costante” nelle esportazioni, mentre la siderurgia dovrebbe “tenere”. I comparti della chimica e dell'elettronica dovrebbero sperimentare una crescita delle vendite all'estero. (Geb)