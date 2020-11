Maradona: Pelé, perso grande amico, spero che potremo giocare assieme in cielo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edson Arantes do Nascimento, l'ex campione brasiliano di calcio noto a tutti con il nome di Pelé, ha commentato la "triste" notizia della scomparsa dell'argentino Diego Armando Maradona. "Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Ci sarà ancora molto da dire, ma per il momento, che Dio dia forza ai familiari", ha scritto Pelé in un messaggio sul proprio profilo Twitter. "Un giorno spero che potremo giocare a pallone assieme in cielo", ha aggiunto. (Brb)