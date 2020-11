Finanza: Generali vince l’Oscar di Bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha vinto l’Oscar di Bilancio 2020, il prestigioso riconoscimento promosso da Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana), per la categoria Imprese Finanziarie Quotate. L’Oscar di Bilancio - riferisce una nota di Generali - viene assegnato ogni anno alle organizzazioni che più si distinguono per rendicontare attraverso il bilancio il proprio operato, dimostrando la volontà di condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder. La giuria ha premiato la Relazione annuale integrata del gruppo Generali 2019 per la chiarezza, il rigore metodologico e la trasparenza, nonché per l’approccio innovativo e completo di "piena integrazione della rendicontazione non finanziaria (Dnf) nel bilancio che rende il documento di agevole lettura, con un perfetto equilibrio tra la necessaria analiticità e sintesi. (segue) (Com)