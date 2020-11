Finanza: Generali vince l’Oscar di Bilancio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Relazione annuale integrata 2019 evidenzia al suo interno i punti rilevanti per la Dnf, rimandando per approfondimenti a documenti specifici o ad altre sezioni dello stesso Report con un efficace approccio 'Core and More'. Il Group Cfo di Generali Cristiano Borean ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo premio che conferma il nostro impegno nel raccontare la creazione di valore sostenibile del gruppo, con una visione che integra le performance finanziarie e non finanziarie. La nostra Relazione annuale integrata è infatti anche uno strumento fondamentale per rappresentare in maniera trasparente a tutti i nostri stakeholder l’andamento del piano strategico Generali 2021 e il ruolo di partner di vita per i nostri clienti. "Giunto alla 56ma edizione, l’Oscar di Bilancio è lo storico appuntamento promosso da Ferpi con Borsa italiana e Università Bocconi con l’obiettivo di promuovere e divulgare una cultura d’impresa capace di legare strategia e performance finanziaria con il contesto sociale e ambientale in cui l’azienda opera. I vincitori delle diverse categorie in gara sono stati annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione trasmessa online. (Com)