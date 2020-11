Ue: Gentiloni, usare Recovery per sciogliere i nodi che bloccano crescita italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Next Generation Eu dovrà essere utilizzato non solo per rimettere in piedi l'economia europea, ma anche per le grandi trasformazioni, quella ambientale e quella della digitalizzazione, e per cercare di "prendere di petto" almeno alcuni dei colli di bottiglia che hanno rallentato negli ultimi decenni la crescita italiana. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla presentazione on line del rapporto 2020 di Italiadecide. Il commissario ha spiegato che Next Generation Eu dovrà essere utilizzato "per l'obiettivo non solo di rimettere in piedi l'economia europea", ma anche "per le grandi trasformazioni, quella ambientale e quella della digitalizzazione, e per cercare di prendere di petto almeno alcuni dei colli di bottiglia e nodi strutturali che hanno reso, nel caso dell'Italia, più lenta e più debole la crescita negli ultimi 20-25 anni". (segue) (Beb)