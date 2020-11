Ue: Gentiloni, usare Recovery per sciogliere i nodi che bloccano crescita italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gentiloni ha ricordato che per un certo periodo coesisteranno sfide di emergenza e sfide di prospettiva. "A maggior ragione deve essere chiaro che bisogna utilizzare le risorse europee, e il loro carattere straordinario va in questa direzione, per le sfide di prospettiva. Perché per le sfide di emergenza le decisioni prese sulle regole di bilancio e le decisioni della Bce consentono ai governi di reagire e di spendere. E il governo italiano lo ha fatto come lo ha fatto la stragrande maggioranza dei governi europei", ha detto il commissario. "Quella partita europea, e sono convinto che il governo ne sia assolutamente consapevole, va giocata sul futuro, sulla trasformazione, sulla qualità, sulla resilienza, che vuol dire rendere le nostre società più inclusive, più giuste e più capaci di sopportare queste crisi", ha aggiunto. "Credo che questa sfida dei piani di rilancio delle nostre economie siano davvero una grandissima occasione per spostare la bilancia sul piatto della fiducia. Perché abbiamo visto, con le prime risposte di questa primavera, che questo è assolutamente possibile. Abbiamo un po' anche stupito altri cittadini d'Europa e del mondo per il livello di coesione che abbiamo mostrato in quella fase", ha ricordato. (segue) (Beb)