Ue: Gentiloni, usare Recovery per sciogliere i nodi che bloccano crescita italiana (3)

- "Siamo consapevoli che questa sfida comporterà uno sforzo enorme in termini di esecuzione" perché bisognerà "riuscire a tenere insieme una visione, su cui so che il governo sta lavorando, e una capacità di esecuzione perché questi fondi avranno scadenze". Per il commissario sarebbe importante fare del piano di ripresa un successo, "perché se ne facciamo un successo questi piani possono anche essere un punto di svolta nell'edificio europeo", ha detto. Quindi, sarà necessaria la "cura nella prospettiva e nell'esecuzione", ha spiegato. "Non spetta a me dire come. So che il governo ci sta molto lavorando. Servono anche innovazioni sul piano organizzativo che consentano a questa esecuzione di avere nei tempi che ci sono consentiti dalle decisioni prese in comune in Europa di funzionare davvero", ha concluso Gentiloni. (Beb)