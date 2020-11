Ue: Gentiloni, se si lavora con qualità per ripresa, aumenterà fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si continuerà a lavorare con qualità nei piani nazionali di rilancio, potranno aumentare i livelli di fiducia tra cittadini e istituzioni. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla presentazione on line del rapporto 2020 di Italiadecide. "Per l'Europa, certamente, c'è stata una straordinaria iniezione di fiducia. Ora la dobbiamo continuare a guadagnare giorno per giorno, mese per mese: i veti non aiutano, i ritardi non aiuterebbero", ha detto. "Tuttavia, questa fiducia può anche avere un salto di qualità nelle istituzioni a livello nazionale, anche nel nostro Paese. La primavera scorsa ci ha dimostrato che questo è assolutamente possibile. Se continueremo a lavorare con grande qualità nei nostri piani di rilancio, con lungimiranza e con capacità di esecuzione, credo che riusciremo ad aumentare i livelli di fiducia, anche nel nostro Paese, tra cittadini e istituzioni", ha concluso Gentiloni. (Beb)