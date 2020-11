Vaccini: Zanolla (Cgil lombardia), sconcertante che siano state chiuse le agende di prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sconcertanti le notizie che ci stanno giungendo da quasi tutte le province lombarde. Non vogliamo credere che effettivamente sono state chiuse le agende delle prenotazioni per i vaccini antinfluenzali per mancanza di dosi. È una situazione intollerabile", dichiara Valerio Zanolla Segretario Regionale Spi Cgil Lombardia. "Le risposte che giungono ai nostri pensionati sono tutte tese a giustificare una situazione che vede gli ambulatori saturi di prenotazioni. L'invito è quello di rivolgersi ai medici di base; peccato che essi oltre a denunciare la mancanza di vaccino chiamano i loro assistiti annullando le prenotazioni rinviandole a data da destinarsi. Per l'anti-pneumococco all'inizio del 2021", continua Zanolla. "Il sistema sanitario lombardo si dimostra una volta di più alla canna del gas. Per anni abbiamo sentito riecheggiare i vanti della sanità migliore del Paese. Ecco i risultati: assoluta incapacità organizzativa e di programmazione. La colpa? Non solo dell'attuale gruppo dirigente lombardo ma di chi li ha preceduti e che ha favorito la politica di privatizzazione della nostra sanità. Fontana e soci come pensano di far fronte in maniera efficace alla campagna di vaccinazione anticovid che si dovrà affrontare nei prossimi mesi? L'allarmante gestione della profilassi antinfluenzale è un pericoloso e preoccupante campanello d'allarme", conclude il segretario regionale Spi Cgil Lombardia. (Com)