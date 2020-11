Ristori: Agenzia entrate, pagati 8,3 miliardi di euro a 2,4 milioni di partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati eseguiti 312 mila pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dal decreto Ristori 1 del 28 ottobre 2020 per un importo di 1,6 miliardi di euro. Lo si legge in una nota diffusa dall'Agenzia delle entrate. A questi bonifici - continua la nota - si aggiungono i 2,4 milioni di accrediti relativi al decreto Rilancio per un valore pari a 6,6 miliardi di euro. Complessivamente, ad oggi i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall’Agenzia delle entrate ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva. Sono stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dal decreto Rilancio - prosegue l'Agenzia delle entrate -. Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti dei contributi previsti dal decreto Ristori, sono stati eseguiti tutti quelli erogati automaticamente a chi aveva già ricevuto il contributo previsto dal decreto Rilancio (312 mila contribuenti interessati per un valore di 1,5 miliardi di euro). Dalla scorsa settimana, inoltre, è aperta la piattaforma telematica per l’invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal decreto Rilancio. Saranno effettuati nelle prossime settimane - conclude la nota - gli ulteriori pagamenti automatici del decreto Ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto Ristori 1 e 2. (Com)