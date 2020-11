Bulgaria: Parlamento respinge la mozione per l'elezione della Grande Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento bulgaro ha respinto oggi la mozione per l'elezione di una Grande assemblea nazionale che avrebbe dovuto lavorare per l'adozione di una nuova Costituzione. I deputati delle forze di maggioranza Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) e Patrioti uniti hanno sostenuto la mozione, mentre il Partito socialista bulgaro (Bsp), il Movimento per i diritti e le libertà (Mrf) e alcuni parlamentari indipendenti hanno votato contro. Secondo quanto riporta la stampa locale, la mozione è stata respinta con 111 voti a favore a fronte di 93 contrari e 8 astenuti, ma la Costituzione prevede una maggioranza di due terzi per l'approvazione di una mozione che riguarda la materia costituzionale. La bozza di una nuova Costituzione e la mozione per la convocazione di una Grande assemblea nazionale sono state presentate il 2 settembre da 127 parlamentari di Gerb, Patrioti uniti, Volja e alcuni deputati indipendenti. (segue) (Seb)