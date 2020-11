Lavoro: Piccolo(Pd), domani a presidio con lavoratori Roma metropolitane per sostenere occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani giovedì 26 novembre alle ore 11 saremo a fianco dei lavoratori di Roma Metropolitane nel presidio convocato in piazza del Campidoglio". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "A quasi un anno dalla protesta sulle partecipate sullo sgombero dei dipendenti e la messa in liquidazione della società - aggiunge - ancora una volta i dipendenti di Roma Metropolitane che si occupano di opere fondamentali per lo sviluppo e il futuro della capitale scendono in piazza per esigere il pagamento degli stipendi, lo stop agli esuberi e la riapertura di un confronto contro lo smembramento definitivo dell'azienda". (Com)