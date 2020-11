Maradona: Boccia, ha regalato emozioni uniche e irripetibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la morte di Maradona "è come se fosse finita all’improvviso una fase della vita. Quella che attraverso quei ricordi ti faceva sentire sempre ragazzo". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Vincenzo Boccia. "Da juventino andavo al San Paolo solo per vedere Diego. Era come andare a teatro. Le emozioni che ha regalato Maradona in campo a tutti gli amanti del calcio sono state uniche e irripetibili. Ha vissuto da spirito libero e da spirito libero si è fatto amare. D10s. Ciao Diego", conclude Boccia. (Rin)