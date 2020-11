Maradona: via Twitter il pensiero di Sassoli e Gentiloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, hanno ricordato via Twitter l'ex calciatore argentino Diego Armando Maradona, scomparso oggi. "La notizia della morte di Diego Armando Maradona, improvvisa e inaspettata, significa l'addio di un immenso talento calcistico, probabilmente irraggiungibile. Grazie per i momenti di felicità ed eccitazione che hai regalato a milioni di fan e atleti in tutto il mondo", ha scritto Sassoli. Mentre Gentiloni ha pubblicato la notizia con una sola riga di commento. "Commozione mondiale: morto Diego Armando Maradona", ha scritto. (Beb)