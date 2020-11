© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Diego Armando Maradona rappresenta il "nostro passato che se ne va". Lo ha detto Michel Platini, ai microfoni dell'emittente radiofonica francese "Rtl". Anche il calciatore del Paris Saint Germain Kylian Mbappé ha ricordato il campione argentino: "Rimarrai per sempre nella storia del calcio. Grazie per il piacere che hai dato a tutto il mondo", ha scritto in inglese su Twitter. (Frp)