- Cina-Usa: Xi si congratula con Biden e auspica "sviluppo sano e stabile" delle relazioni bilaterali - Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato oggi con il democratico Joe Biden per l'elezione a presidente degli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Stati Uniti non solo risponde agli interessi fondamentali dei popoli in entrambi i paesi, ma soddisfa anche le aspettative comuni della comunità internazionale", ha affermato Xi nel suo messaggio. Il leader cinese ha auspicato che le due parti sostengano uno spirito di non conflitto e non confronto, rispetto e cooperazione reciprocamente vantaggiosi, si concentrino sulla cooperazione, gestiscano le differenze, promuovano uno sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali e si uniscano ad altri paesi e alla comunità internazionale nella nobile causa della pace e dello sviluppo nel mondo. Sempre oggi, il vicepresidente cinese Wang Qishan ha inviato le congratulazioni a Kamala Harris per l'elezione a vicepresidente degli Stati Uniti. (segue) (Res)