- Giappone-Cina: Suga incontra ministro Esteri Wang, auspica relazioni stabili - Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che conclude oggi una visita ufficiale di due giorni a Tokyo. Durante l’incontro – il primo del premier giapponese con un funzionario cinese di alto livello – Suga ha auspicato che i Giappone e Cina cooperino per favorire una stabilizzazione delle relazioni bilaterali: “Una relazioni stabile tra i nostri Paesi è importante non solo per Giappone e Cina, ma anche per la regione e la comunità internazionale”, ha dichiarato il primo ministro durante l’incontro di cortesia, che si è protratto per circa 20 minuti. Wang ha affermato che le relazioni tra Pechino e Tokyo sono “tornate finalmente” ad un normale percorso di sviluppo. (segue) (Res)