© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-Cina: ministro Esteri cinese Wang a Seul, fra i temi futura visita di Xi - Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, dopo due giorni di impegni a Tokyo, è giunto in Corea del Sud, dove dovrebbe discutere, tra l'altro, della possibile visita del presidente Xi Jinping a Seul, inizialmente prevista all'inizio di quest'anno ma rinviata a causa della pandemia di coronavirus. Secondo il ministero degli Esteri sudcoreano, il responsabile della diplomazia cinese incontrerà domani, 26 novembre, l'omologa Kang Kyung-wha. La stampa internazionale, che cita funzionari di Seul, anticipa che i due discuteranno di una serie di questioni bilaterali, regionali e globali, tra cui la Corea del Nord, la pandemia e la nuova amministrazione degli Stati sotto la presidenza del democratico Joe Biden. Kang ha affermato all'inizio di questo mese che entrambe le parti stavano organizzando un viaggio di Xi presumendo che si sarebbe compiuto "non appena la situazione Covid-19 si fosse stabilizzata". Wang è il secondo diplomatico cinese di alto livello a recarsi in Corea del Sud da quando il coronavirus è apparso in Cina alla fine dell'anno scorso, dopo la visita di agosto di Yang Jiechi, membro del Politburo del Partito comunista cinese. (segue) (Res)