- Hong Kong: coronavirus, governo stanzierà oltre 77,4 milioni di dollari per sostenere il turismo - Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha promesso un sostegno aggiuntivo di circa 77,4 milioni di dollari per aiutare il settore turistico della città, duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. Nel suo discorso annuale di indirizzo politico, pronunciato oggi, Lam ha descritto il turismo come "una delle quattro industrie pilastro di Hong Kong" che impiega quasi 260 mila persone. "Con il flusso transfrontaliero di persone che si sta quasi arrestando, gli affari sono quasi congelati. In considerazione di ciò, il governo ha implementato una serie di misure di soccorso mirate a partire dalla seconda metà del 2019 per aiutare il settore in questo periodo difficile", ha affermato Lam. Le misure di sostegno includeranno una serie di sussidi in denaro una tantum per circa 24.100 persone del settore, tra i quali agenti di viaggio, guide turistiche e autisti di autobus turistici. Circa 19 mila persone che lavorano come guide turistiche accreditate freelance o accompagnatori turistici avranno diritto a un sussidio una tantum di 1.935 dollari ciascuna. Il governo ha anche affermato che circa 3.400 conducenti di autobus turistici beneficeranno di un sussidio in contanti di 864 dollari. Ci sarà inoltre un sussidio una tantum di 12.900 dollari per gli agenti di viaggio autorizzati con un massimo di dieci membri nel personale. Per coloro che impiegano undici o più persone, l'importo del sussidio una tantum sarà direttamente proporzionale al numero di dipendenti, a partire da 1.290 dollari a persona. (Res)