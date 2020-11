Nepal: visita sottosegretario Esteri indiano, Katmandu prevede discussioni anche su confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita del sottosegretario agli Esteri dell’India Harsh Vardhan Shringla in Nepal, domani e dopodomani, saranno discusse tutte le questioni bilaterali incluse quelle di confine. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri nepalese, Pradeep Kumar Gyawali, al quotidiano “The Kathmandu Post”. “Fondamentalmente, la visita del sottosegretario agli Esteri indiano ha due dimensioni. Aprirà la strada a ulteriori visite e scambi di alto livello e getterà le basi per i prossimi impegni di alto livello”, ha detto Gyawali. Le parti hanno annunciato la visita quasi simultaneamente l’altro ieri. Un comunicato del ministero degli Esteri indiano ha affermato che la visita proseguirà una lunga tradizione di scambi ad alto livello, con l’obiettivo di stringere ulteriormente i legami. Secondo la nota di Nuova Delhi il sottosegretario incontrerà l’omologo e altri dignitari nepalesi e discuterà un’ampia gamma di temi. Negli ultimi anni, conclude il comunicato, “la cooperazione bilaterale è stata rafforzata con molti importanti progetti di infrastrutture e connettività transfrontaliera completati con l’assistenza indiana”. Il ministero degli Esteri nepalese ha precisato che Shringla è stato invitato dall’omologo Bharat Raj Paudyal e che i colloqui si terranno il 26 novembre. Anche il comunicato del Nepal ha sottolineato la continuità degli scambi regolari ad alto livello e parlato di un’ampia gamma di temi della cooperazione bilaterale all’ordine del giorno, tra i quali viene citato il sostegno indiano nel contrasto all’epidemia di coronavirus. (segue) (Inn)