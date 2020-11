Nepal: visita sottosegretario Esteri indiano, Katmandu prevede discussioni anche su confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Shringla è stata preceduta all’inizio di novembre da quella del generale Manoj Mukunda Naravane, capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano: l’alto ufficiale è stato ricevuto dal primo ministro nepalese, Khadga Prasad Sharma Oli, che è anche ministro della Difesa, ed è stato decorato come generale onorario dell’Esercito del Nepal. Le due forze armate hanno una tradizione di scambio di onorificenze, ma in questo caso la decorazione è stata generalmente interpretata dagli osservatori come un gesto distensivo dopo le controversie territoriali degli ultimi mesi. Precedentemente Oli aveva già ricevuto Samant Kumar Goel, direttore della Research and Analysis Wing (R&aw), l’agenzia di intelligence estera indiana, un incontro che aveva suscitato qualche polemica a Katmandu. La distensione ha avuto inizio il 15 agosto, quando Oli ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo indiano, Narendra Modi, in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’India. Due giorni dopo, il 17 agosto, si è tenuta in videoconferenza l’ottava riunione del Meccanismo di supervisione Nepal-India, nella quale è stata esaminata l’attuazione dei progetti di cooperazione bilaterale, ovvero dei progetti di sviluppo finanziati da Nuova Delhi nel paese himalayano, ed è stato concordato di prendere le misure necessarie per affrontare i problemi e rimuovere tempestivamente gli ostacoli. (segue) (Inn)