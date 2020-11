© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trinidad e Tobago: migranti venezuelani espulsi fanno rientro nell'isola - Un gruppo di migranti venezuelani, tra cui 16 minori, espulso da Trinidad e Tobago lo scorso 22 novembre su due imbarcazioni precarie ha fatto ritorno nell’isola. Secondo quanto denuncia David Smolansky, commissario della segreteria generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) per la crisi dei migranti e rifugiati venezuelani, il gruppo è ora detenuto in attesa che venga verificata la loro identità. Il rientro è stato ordinato da una disposizione della Corte suprema dell’isola. Ieri la commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha esortato il governo di Trinidad e Tobago a garantire l'ingresso sul proprio territorio di 29 cittadini venezuelani che le autorità avevano espulso nel fine settimana, denunciando di non poter riprendere. "La Cidh esprime la sua preoccupazione per l'espulsione, il 22 novembre, di persone migranti tra cui 13 donne e 16 minori, alcuni non accompagnati", scriveva l'agenzia in un messaggio sul proprio profilo twitter. I migranti sono parte di un gruppo sbarcato all'inizio della settimana scorsa e trasferito in un centro di custodia a una settantina di chilometri a sud della capitale, Porto Spagna. La notizia del loro allontanamento aveva suscitato allarme soprattutto per la richiesta di "habeas corpus" presentata dai loro legali, in attesa di ottenere protezione dall'isola caraibica. (segue) (Res)