- Perù: presidente Sagasti avvia colloqui con i partiti in vista del voto su fiducia al nuovo governo - Il nuovo presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha avviato i colloqui con i diversi partiti politici dell'arco parlamentare, in vista del voto sulla fiducia al nuovo governo in programma il 3 e 4 dicembre. Ieri, riferisce il quotidiano “El Comercio”, il capo dello stato ha incontrato i rappresentati di Alleanza per il progresso (App) e Frepap. Al centro dei colloqui, fa sapere la presidenza, la lotta alla pandemia del nuovo coronavirus, le elezioni generali di aprile, la riattivazione dell’economia, sicurezza e istruzione. (segue) (Res)