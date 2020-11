I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Venezuela: ministro Esteri Arreaza, presto commissione bilaterale con Teheran - Gli attuali governi di Iran e Venezuela hanno aperto la strada allo sviluppo delle relazioni fra Caracas e Teheran, e il Venezuela intende convocare una commissione bilaterale fra i due Paesi con la partecipazione di tutti i ministri dei due esecutivi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, in un’intervista all’agenzia di stampa iraniana “Irna”. In riferimento alla recente visita compiuta nel paese sudamericano dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, il capo della diplomazia di Caracas ha affermato che nonostante le sanzioni imposte dagli Usa e le restrizioni prodotte dal Covid-19 le relazioni non si sono interrotte: le visite di delegazioni politiche, le interazioni commerciali e la cooperazione strategica fra i due Paesi sono proseguite. Per quanto riguarda la dimensione dello sviluppo, Iran e Venezuela sono due potenze che hanno punti in comune “oltre ogni immaginazione”, ha detto Arreaza. (segue) (Res)