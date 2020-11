I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: omicidi ex combattenti Farc, governo riferisce davanti al tribunale speciale per la pace - Il procuratore generale della Colombia, Francisco Barbosa, tre ministri e altri membri del governo sono convocati oggi dalla Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale colombiano istituito per giudicare coloro ritenuti responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà, per illustrare le misure adottate per contrastare l’omicidio degli ex combattenti delle Forze rivoluzionarie della Colombia (Farc). Secondo quanto denuncia il partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonimo gruppo armato, sono ad oggi 242 gli ex combattenti uccisi dalla firma dell’accordo di pace, nel 2016. All’udienza pubblica sono convocati, tra gli altri, l’alto commissario per la pace, Miguel Ceballos, il consigliere presidenziale per la stabilizzazione e il consolidamento, Emilio Archila, il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, la ministra dell’Interno, Alicia Arango Olmos e il ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo. (Res)