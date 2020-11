Abi: Sabatini, per incentivare pagamenti elettronici importante educazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi che creano incentivi aiutano a cambiare i comportamenti delle persone: in questo senso è molto importante il ruolo dell’educazione finanziaria, che consente di percepire meglio i costi impliciti del contante; infatti, mentre per i pagamenti elettronici la commissione rappresenta l’unico elemento di costo, per il contante bisogna considerare i rischi di contraffazione, smarrimento, trasporto e gestione operativa. Così il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera. “Un altro elemento trainante della strategia di digitalizzazione dei pagamenti è rappresentato dalle pubbliche amministrazioni, che devono poter essere in grado di accettare pagamenti in formato elettronico”, ha detto. (Ems)