Cultura: Franceschini su musei, continuare a investire in innovazione e digitale

- La digitalizzazione "crea una grande opportunità di crescita per aprire nuovi spazi e raggiungere nuovo pubblico". Lo ha detto il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, intervenendo oggi alla presentazione del Ro.me museum exhibition. "Con la politica dei ristori abbiamo aiutato e continuiamo ad aiutare tante realtà pubbliche e private della cultura - ha proseguito il ministro nel suo intervento - ad attraversare il deserto di questi mesi di pandemia. Continueremo a farlo fino a quando sarà necessario. Siamo sicuri che alla fine di questo deserto - ha sottolineato il ministro Franceschini - ci sarà di nuovo una crescita e che anche il turismo internazionale tornerà in Italia con i numeri impetuosi che aveva fino al gennaio 2020". Per questo il Mibact - ha spiegato il ministro - è al lavoro proprio sui temi del digitale e dell'innovazione. Esiste un grande spazio di crescita - ha proseguito il ministro - sia dei musei più grandi che hanno il problema di governare il flusso di pubblico, sia per i musei più piccoli, dotati comunque di collezioni straordinarie da far conoscere. La riforma avviata nel 2014 - ha concluso il ministro - sta dando risultati. Stiamo adeguando i nostri musei agli standard internazionali, con un grande lavoro di innovazione che passa attraverso la valorizzazione delle collezioni ma anche dei servizi".​ (Com)