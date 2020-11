Calabria: Iannone (Fd’I), Morra si dimetta, indegno del ruolo istituzionale che ricopre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Morra deve dimettersi perché è indegno del ruolo istituzionale che ricopre. Assieme ai colleghi Ciriani e Ferro, a nome di Fratelli d'Italia, in qualità di capogruppo in Commissione Antimafia ho dichiarato che non parteciperemo alle sedute della Commissione Antimafia finché Morra non lascerà la presidenza”. È quanto afferma il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Antimafia. “Vedere Morra seduto in Aula mentre tutti i colleghi evocano il nome di Jole Santelli mi conferma l'insensibilità di chi con le sue parole ha offeso una donna, che, seppur malata, ha continuato a impegnarsi per il bene comune dei cittadini della sua regione – aggiunge -. Quale logica c'è nelle dichiarazioni di Morra sui malati oncologici e sui calabresi? Quando i calabresi hanno votato in gran numero il M5S erano cittadini modelli e ora che hanno scelto il centrodestra, votando Jole Santelli, sono indegni? Dire che Morra è sotto attacco perché scomodo per le organizzazioni malavitose è un'offesa alla nostra intelligenza e a quella di tutti gli italiani onesti che non meritano un rappresentante istituzionale che non ha rispetto né per i vivi né per i morti".(com)