Covid: assessore Lazio, calano casi, decessi e ricoverati, segnale atteso

- Su 29 mila tamponi (più 1.229 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.102 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 407 rispetto a ieri), di cui 1.139 a Roma. Inoltre, si registrano 58 decessi (meno 4 rispetto a ieri) e più 1.275 guariti. "Scende al 7 per cento il rapporto tra i positivi e i tamponi, che aumentano. Record dei guariti, calano i casi positivi, i decessi e i ricoverati: è il segnale atteso". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi. Rivolgo un appello affinché - continua l'assessore - siano evitati assembramenti in vista del prossimo black friday e un ringraziamento a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale per l'impegno costante che stanno mettendo nella difesa di Roma e del Lazio". (Rer)