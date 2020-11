Imprese: Comparini (Thales Alenia Space), digitale cruciale per rilancio attività industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il digitale rappresenta un elemento cruciale per il rilancio delle nostre attività industriali, anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti dall’Italia nei decenni sul fronte dell’innovazione di processo. Cosi Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo con quote pari rispettivamente al 67 e al 33 per cento), intervenuto durante un panel organizzato nel quadro degli Stati generali della Space Economy. “Si tratta di un elemento di assoluta rottura degli schemi convenzionali, anche per la manifattura e per la collaborazione tra imprese: un fattore di particolare importanza che richiede di avere nuove competenze all’interno delle nostre aziende”, ha detto, sottolineando il contributo che le nuove tecnologie manifatturiere potrebbero dare nel rendere il nostro lavoro più semplice, rapido ed economico. (Ems)