Violenza donne: Città Metropolitana Roma, denunciare ogni abuso e vicinanza a vittime

- "Sono ancora troppe le notizie di violenza contro le donne. La Città metropolitana di Roma, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si impegna ad affermare i principi di libertà e la capacità di affermazione della donna. E' fondamentale denunciare ogni tipo di abuso e non far sentire sole le donne discriminate e minacciate. Le Istituzioni sono al loro fianco per offrire loro un supporto e debellare ogni forma di violenza e sopruso". Lo dichiarano in una nota Virginia Raggi, Sindaca della Città metropolitana di Roma, e Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.(Com)