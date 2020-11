Usa: gli uomini di Biden e la Cina, ecco come la futura amministrazione conterrà Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, il futuro segretario di Stato, Tony Blinken, e ancor più il futuro consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan sembrano avere le idee chiare. È quest’ultimo, in particolare, ad aver tratteggiato una visione completa degli sviluppi possibili delle relazioni tra Stati Uniti e Cina nei prossimi anni. In un articolo pubblicato per l’istituto Carnegie Endowment for International Peace, di cui è “non-resident senior fellow”, Sullivan definiva lo scorso maggio “ormai inequivocabili e diffusi” i segnali del tentativo della Cina di contendere agli Usa la leadership globale. In questo senso, il futuro consigliere alla Sicurezza nazionale di Biden ricordava il programma di rafforzamento navale di Pechino (“la Cina ha messo in mare tra il 2014 e il 2018 più navi militari di quante ne siano riuscite a costruire la Germania, l’India, la Spagna e il Regno Unito messi insieme”); il tentativo cinese di dominare il settore delle industrie ad alta tecnologia, che determinerà la futura distribuzione del potere economico e militare; la campagna per controllare le cruciali vie marittime al largo della costa cinese; gli sforzi sistematici per raffinare i metodi di conversione dell’influenza economica in coercizione economica nell’Asia-Pacifico e oltre; l’avvio di “una nuova era” nella quale, secondo quanto annunciato da Xi nel 2017, la Repubblica popolare deve “prendere il suo posto al centro del mondo”. (segue) (Nys)