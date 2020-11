Milano: rinviata a febbraio decisione su regime detenzione per Fabrizio Corona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata rinviata al prossimo 17 febbraio l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano di Fabrizio Corona riguardante il suo eventuale rientro in carcere o la prosecuzione del "differimento pena", concesso in via provvisoria quasi un anno fa all'ex agente fotografico per la sua "patologia psichiatrica" che a inizio dicembre 2019 lo ha fatto passare da San Vittore ad un istituto di cura vicino a Monza e successivamente a casa, in regime di detenzione domiciliare. Oggi i giudici non si sono espressi nel merito perché mancavano ai fini della decisione alcune relazioni mediche e dell'Ufficio esecuzione penale esterna. Nell'udienza odierna è invece intervenuto il sostituto pg Antonio Lamanna. Da quanto si è saputo il rappresentante della Procura generale di Milano ha invitato il collegio a ricordare a Corona, oggi non presente in aula, di attenersi "al rigoroso rispetto delle regole", facendo riferimento anche a sue recenti apparizioni in tv. (Rem)