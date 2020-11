Violenza donne: Conte, servono interventi a tutto tondo contro il fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre intervenire a tutto tondo per contrastare la violenza di genere. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo il vertice intergovernativo tenutosi oggi a Palma di Maiorca. Secondo Conte, non bastano misure di sostegno e misure legislative, ma i politici devono diventare anche “promotori di processi culturali” per rimuovere “la subcultura o pseudo cultura” che porta poi a storie di violenze e sopraffazione. Il premier ha inoltre sottolineato che il primo dicembre partirà ufficialmente la presidenza italiana del G20 e ci sono tantissimi dossier su cui Italia e Spagna possono lavorare insieme. “L’Italia darà grande attenzione all’empowerment femminile ed al continente africano”, ha sottolineato Conte. La pandemia ci sta sfidando su tanti aspetti, ha osservato Conte sottolineando anche l'impegno dei governi riguardo la pianificazione e la strategia riguardo i vaccini della popolazione contro il Covid-19.(Spm)