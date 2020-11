Covid: Gallera, in Lombardia pronti a lenta e graduale riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al welfare Giulio Gallera sottolinea l'importanza di una riapertura lenta e graduale, in vista della possibilità per la Lombardia di passare alla zona arancione, da venerdì. "Ci stiamo confrontando con il governo, se partiremo il lunedì oppure già il sabato - ha detto Gallera a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia - Noi siamo pronti, se, come abbiamo le indicazioni, lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti, è giusto che si possa, il prima possibile, iniziare una riapertura lenta, graduale che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità perché non dobbiamo ricadere a breve in un'altra situazione di criticià, ma è giusto farlo". "Il nostro obiettivo è di fare in modo che, se ci sono le condizioni cliniche ed epidemiologiche, possa ripartire anche una vita economica e sociale che è fondamentale" ha concluso Gallera. (Rem)