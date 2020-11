Francia: Krakovitch (Sncf), vendite biglietti treni esplose dopo discorso Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ferrovie nazionali francesi (Sncf) hanno registrato un aumento del 400 per cento delle vendite dei biglietti nei minuti seguiti al discorso del presidente Emmanuel Macron, che ha presentato le misure previste per l'uscita progressiva dalla serrata. Lo ha annunciato su Twitter il direttore di Sncf Voyages, Alain Krakovitch. "Le misure di Emmanuel Macron sono chiare per Natale: responsabilità e diritto di spostarsi. Le vendite era in trepidazione da qualche giorno" e adesso "esplodono", ha scritto il dirigente, spiegando che il gruppo si è preparato per affrontare l'aumento della domanda. (Frp)