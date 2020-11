Ciampino: colto da infarto davanti all'aeroporto, 35enne salvato da carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colto da infarto, un 35enne è stato salvato dai carabinieri dell’aeroporto di Ciampino. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì davanti al secondo aeroporto di Roma dove i militari hanno notato l’uomo privo di sensi nell’auto ferma. Si sono avvicinati e hanno capito che era stato colto da un infarto. Per questo lo hanno fatto stendere sul marciapiedi e, in attesa dell’ambulanza, hanno praticato il massaggio cardiaco che lo ha mantenuto in vita fino all’arrivo degli operatori del 118 i quali, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato al policlinico Casilino dove è ancora in codice rosso. (Rer)