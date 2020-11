© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, riferirà in commissione Bilancio alla Camera, e non in Aula, sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Non c’è, ancora, una data. E’ quanto stabilito dall’odierna conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)