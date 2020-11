Giappone-Cina: Suga incontra ministro Esteri Wang, auspica relazioni stabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, conclude oggi una visita ufficiale di due giorni in Giappone, la prima in quel Paese di un funzionario cinese di alto livello dall’insediamento del primo ministro Yoshihide Suga, lo scorso settembre. Nel corso della visita, Wang ha tenuto un colloquio con l’omologo Toshimitsu Motegi, e conversazioni private con il premier Suga e il segretario generale del Partito liberaldemocratico giapponese, Toshihiro Nikai. Wang e Motegi hanno concordato a norme dei rispettivi Paesi di cooperare per rafforzare congiuntamente il sistema del libero scambio multilaterale basato sulle regole. Tokyo e Pechino lavoreranno per assicurare che il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), firmato lo scorso 15 novembre assieme a 13 altri Paesi asiatici, possa entrare in vigore il prima possibile. I due ministri hanno concordato l’organizzazione di una nuova sessione del dialogo economico di alto livello nel 2021. Durante il colloquio tenuto dai due ministri è stata anche raggiunta un’intesa per la ripresa dei viaggi d’affari tra i due paesi entro la fine di novembre: l’accordo era stato inizialmente raggiunto il mese scorso, ma era stato successivamente sospeso a causa dell’aumento dei casi di contagio da coronavirus in Giappone. Secondo funzionari del ministero degli Esteri giapponese citati dal quotidiano “Nikkei”, i due ministri non hanno invece discusso della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Giappone, originariamente pianificata per la scorsa primavera, e successivamente rinviata a data da destinarsi. (segue) (Git)