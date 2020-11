Giappone-Cina: Suga incontra ministro Esteri Wang, auspica relazioni stabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio di ieri ha fornito una occasione per discutere della cooperazione bilaterale in materia di protezione ambientale, assistenza sanitaria, commercio elettronico, misure di risparmio energetico e innovazione. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", Wang e Motegi hanno concordato di far progredire i negoziati per un patto trilaterale di libero scambio che coinvolga anche la Corea del Sud. I ministri hanno inoltre convenuto di rafforzare i quadri commerciali multilaterali basati sulle regole, ha affermato. Giappone e Cina intendono istituire inoltre un tavolo di discussione per promuovere la lotta al cambiamento climatico e l’allentamento delle restrizioni all'importazione di prodotti alimentari giapponesi imposte dalla Cina a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima, innescato dal terremoto e dallo tsunami del 2011. I ministri hanno parlato anche di cooperazione in merito agli eventi sportivi, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, che si terranno la prossima estate, e dei Giochi invernali di Pechino, in programma nel 2022. (Git)