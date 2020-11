India: ciclone Nivar, evacuate oltre 120 mila persone nel Tamil Nadu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello Stato indiano del Tamil Nadu sono state evacuate più di 120 mila persone, tra cui oltre 22 mila bambini, in vista dell’arrivo della tempesta ciclonica Nivar. Un altro migliaio di persone è stato evacuato nel vicino Territorio dell’Unione Pondicherry, secondo quanto riferito dalle due amministrazioni. Il Dipartimento meteorologico dell’India (Imd) ha previsto che il ciclone, che si trova sul Golfo del Bengala e si sta intensificando, raggiunga in serata o nelle prime ore (intorno alle 2) di domani le regioni costiere allertate. Nel Tamil Nadu è stata mobilitata la Forza nazionale di risposta ai disastri (Ndrf), con sei squadre a Cuddalore, due a Chennai e una a Madurai. Le Ferrovie Meridionali hanno sospeso i servizi in alcuni distretti. Cancellati anche 26 voli all’aeroporto di Chennai. Altre due squadre dell’Ndrf sono schierate a Pondicherry e Karaikal.(Inn)