Decreto Covid: Lega, grave rifiuto governo a sostenere famiglie pescatori sequestrati in Libia

"Governo Conte degno del peggior Ponzio Pilato. Mentre da 86 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono sequestrati in Libia, l'esecutivo Pd-5S-Renzi si volta dall'altra parte. Grave la bocciatura dell'emendamento e in seguito del nostro odg, a prima firma Viviani, al decreto Covid con cui chiedevamo all'esecutivo di impegnarsi a garantire sostegni economici alle famiglie di questi nostri connazionali e ai tanti pescatori che lavorano in queste zone del Mediterraneo". Così i deputati della Lega Lorenzo Viviani e Alessandro Pagano, capogruppo in commissione Agricoltura e vicecapogruppo alla Camera. "Limitarsi a valutarne l'opportunità - proseguono in una nota - è a dir poco offensivo, umiliante e desolante. Qui servono i fatti concreti. Con le buone intenzioni, ma solo a parole, non si va da nessuna parte. Al Senato abbiamo contribuito al rinvio dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche, ma resta il fatto che le famiglie dei pescatori rapiti si trovano in questo momento senza reddito e mezzi di sostentamento per far fronte alle necessità quotidiane. E' un'autentica vergogna che, di fatto, il governo sbatta loro la porta in faccia", concludono i deputati leghisti.