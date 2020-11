Mes: Gualtieri riferirà a commissioni Senato, Lega chiede intervento in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla richiesta del ministro dell'Economia e delle Finanze di riferire alle Camere in vista della riunione dell'Eurogruppo del 30 novembre sulla riforma del Mes e l'introduzione del dispositivo di sostegno al fondo di risoluzione unico è stato stabilito che tale informativa abbia luogo presso le commissioni competenti". Lo ha detto in Aula la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Immediata la replica della Lega, che precedentemente aveva abbandonato i lavori della conferenza dei capigruppo. Il capogruppo Massimiliano Romeo ha affermato: "non approviamo il calendario come è stato proposto".(Rin)