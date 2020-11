© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutorial sul come fare la spesa è una pagina di televisione "deprimente e umiliante per la dignità delle donne. In verità ne servirebbe uno su come fare servizio pubblico senza calpestare il valore e la storia della Rai". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Andrea Martella, in merito alla trasmissione Rai "Detto fatto". (Rin)