Covid: Gallera su impianti sci, ci vorrebbero misure omogenee per tutta Europa

- L'assessore al welfare Giulio Gallera, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, in merito alla riapertura o meno in sicurezza degli impianti di risalita ha dichiarato: "Ci vorrebbero misure omogenee per tutta Europa. Noi siamo attaccati alla Svizzera e all'Austria, sarebbe assurdo prendere delle misure solo per le nostre montagne". "Auspichiamo un coordinamento europeo quantomeno per quelle misure" ha concluso Gallera. (Rem)