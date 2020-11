Med Forum: Del Re, no a sfruttamento ideologico dell’identità religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un rischio “molto alto” che il “concetto di identità basato sulla religione” possa essere “sfruttato ideologicamente” per promuovere una contro narrativa “molto pericolosa”. Lo ha detto la vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia, Emanuela Del Re, parlando oggi alla sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal Maeci e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Mentre i tempi del Covid19 promuovono principi unificanti e una narrativa secondo cui siamo tutti interconnessi e interdipendenti, ci sono molte parti che lavorano per promuovere un concetto opposto di identità basato sulla religione, che mira a vanificare ciò quello che stiamo raggiungendo oggi”, ha spiegato Del Re, che ha parlato al seminario sulle religioni intitolato “Fraternità umana e cittadinanza inclusiva”. “Questo rischio è molto alto e lo stiamo probabilmente sottovalutando. Questa contro narrativa è pericolosa e viscida, perché proviene da parti che consideriamo amici e alleati”, ha detto ancora la vice ministra. L’Italia, da parte sua, è “particolarmente impegnata nel favorire la libertà di religione” sia nei diversi forum internazionali che i rapporti bilaterali, ma anche destinando assistenza umanitarie alla minoranze religiose (soprattutto in Medio Oriente) e con interventi per promuovere la riconciliazione tra diversi gruppi etnici. (Asc)