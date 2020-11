Infrastrutture: De Micheli, abbiamo sbloccato opere per oltre 17 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal mio insediamento, abbiamo sbloccato opere infrastrutturali per oltre 17 miliardi, ovvero opere di importo pari ad oltre un miliardo di euro per ciascun mese di governo". Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di Fratelli d'Italia sui tempi di adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità e per la nomina dei relativi commissari straordinari. "L’elenco delle opere è pubblicato sul sito istituzionale del Mit ed ho provveduto ad effettuare una specifica informativa al Consiglio dei ministri. Inoltre – ha aggiunto – il Mit ha assegnato agli enti territoriali, per progetti specifici, risorse che ammontano a oltre 11 miliardi e mezzo di euro, cui vanno aggiunte le opere pubbliche appaltate dai provveditorati e le opere di competenza dei concessionari autostradali". (Rin)