Ucraina: estese restrizioni alla fornitura di merci russe fino al termine del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2016 è entrata in vigore la parte economica dell'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea. Il documento in questione ha sospeso l'accordo sulla zona di libero scambio tra Russia e Ucraina. Nel 2016, anche la Russia ha imposto un embargo alimentare in risposta alle sanzioni occidentali, che comprende anche l'Ucraina. Successivamente, Kiev ha adottato una risoluzione "Sul divieto di importare merci provenienti dalla Russia nel territorio doganale". (Rum)