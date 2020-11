© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina call con la ministra all'Istruzione Lucia Azzolina e i sindaci delle città metropolitane d’Italia per fare il punto sulla ripresa delle attività scolastiche in presenza. La priorità è garantire ai nostri studenti la migliore didattica possibile in condizioni di sicurezza adeguate". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)