Senato: questori De Poli-Arrigoni-Bottici, in emergenza Covid prosegue stagione risparmi

- Ieri, nel Consiglio di presidenza, è stato approvato il Bilancio interno del Senato. ne danno notizia in un comunicato congiunto i questori di palazzo Madama, Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici. "Nel 2020 sono 33,6 milioni di euro i risparmi sulla finanza pubblica: a palazzo Madama prosegue così la stagione dei risparmi, nonostante si stia affrontando un'emergenza come il Covid, per la quale abbiamo intrapreso la linea del massimo rigore. Il Senato, anche nel 2020, ha chiesto minori risorse allo Stato pari a 21,6 milioni di euro, a cui vanno aggiunti ulteriori economie di spesa pari a 12 milioni. Si rafforza il trend decrescente - spiegano - della spesa di un'istituzione che, in questi mesi di crisi sanitaria, economica e sociale per tutto il Paese, ha lavorato per garantire la continuità legislativa - fondamentale per l'esame dei provvedimenti utili agli italiani - e tutelare il diritto primario alla salute e alla sicurezza sanitaria". (segue) (Com)